Из библиотеки Шереметьевых: ростовчанин продаёт книгу 18-го века



Житель Ростова продаёт книгу 18-го века. По словам владельца, издание принадлежало знаменитому роду Шереметьевых.



Объявление опубликовано на популярной торговой площадке в Интернете. Как рассказал хозяин раритета Алексей, книга содержит тексты архиепископа Иоанна Златоуста. Сборник был выпущен в 1786-м году. На одной из его страниц стоит факсимиле знаменитой династии. В музее-усадьбе Шереметьевых Кусково ростовчанину подтвердили, что издание действительно принадлежало представителям этого дворянского рода. Предположительно, один из графов передал его крестьянину по фамилии Камнев.



– Потомок Камнева жил со мной по соседству. Это был уже пожилой мужчина. У него не осталось родственников, поэтому он передал книгу мне, - рассказал Алексей. - Я хотел оставить её в музее Кусково, но процедура передачи оказалась слишком длительной.



Когда издание не удалось подарить музею, ростовчанин решил разыскать потомков Шереметьевых и передать книгу им. Он выяснил, что во Франции живёт 87-летний Петр Петрович Шереметьев. Но связаться с ним, к сожалению, не получилось.



Сейчас Алексей пытается найти человека, по-настоящему интересующегося историей, который сможет оценить предмет, возраст которого насчитывает более двух веков. За уникальное издание ростовчанин просит 1 100 000 рублей.

