Губернатор Ростовской области уволил своего зама по строительству дорог
Замгубернатора Ростовской области Виктор Вовк покинул должность. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев.
Виктор Вовк являлся заместителем губернатора с октября 2019 года. Он курировал работу дорожного, транспортного и строительного комплексов.
Виктор Вовк родился в Ростове-на-Дону в 1975 году. В 23 года он окончил РГУ по специальности юриста и начал работу в коммерческих организациях транспортного комплекса. Начиная с 2000-х, занимал различные руководящие должности. До поста в правительстве Ростовской области он был замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.
В октябре 2019 года его пригласили на госслужбу, поэтому он написал заявление об увольнении. В этом же году был назначен заместителем губернатора. Он курировал дорожную и транспортную отрасли, а также строительство.
Накануне Rostov.ru сообщал об уходе с должности главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого. Его последним рабочим днем стал понедельник, 11 октября. Чиновник ушел с поста по собственному желанию. О его новом месте работы ничего не известно.
Фото: archive.ysia.ru.