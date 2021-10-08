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Губернатор Ростовской области уволил своего зама по строительству дорог

Губернатор Ростовской области уволил своего зама по строительству дорог
Замгубернатора Ростовской области Виктор Вовк покинул должность. Соответствующий указ подписал глава региона Василий Голубев.

Виктор Вовк являлся заместителем губернатора с октября 2019 года. Он курировал работу дорожного, транспортного и строительного комплексов.

Виктор Вовк родился в Ростове-на-Дону в 1975 году. В 23 года он окончил РГУ по специальности юриста и начал работу в коммерческих организациях транспортного комплекса. Начиная с 2000-х, занимал различные руководящие должности. До поста в правительстве Ростовской области он был замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. Является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

В октябре 2019 года его пригласили на госслужбу, поэтому он написал заявление об увольнении. В этом же году был назначен заместителем губернатора. Он курировал дорожную и транспортную отрасли, а также строительство.

Накануне Rostov.ru сообщал об уходе с должности главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого. Его последним рабочим днем стал понедельник, 11 октября. Чиновник ушел с поста по собственному желанию. О его новом месте работы ничего не известно.

Фото: archive.ysia.ru.
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