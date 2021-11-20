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Губернатор Ростовской области не намерен вводить локдаун в новогодние праздники

Губернатор Ростовской области не намерен вводить локдаун в новогодние праздники

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не планирует ужесточать ограничения в новогодние каникулы. Об этом он сообщил 22 ноября в эфире телепрограммы.

- Ситуация по распространению коронавируса в области стабильная. Установление каких-либо дополнительных мер не обсуждалось, - отметил Василий Голубев.

Он также подчеркнул, что от ответственного соблюдения населением уже имеющихся правил зависит дальнейшая ситуация в регионе.

Напомним, в нерабочую неделю – с 30 октября по 7 ноября были закрыты заведения общепита, кинотеатры, бани, сауны, СПА-центры и фитнес-залы. 8 ноября часть ограничений отменили.
Фото: wsjournal.ru
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