Главу сельского поселения в Ростовской области заподозрили в мошенничестве

Фото: Ростов ру

В Ростовской области чиновника из муниципалитета подозревают в мошенничестве. По информации следствия, глава одного из сельских поселений Веселовского района занимался махинациями с маткапиталом.В региональном УФСБ рассказали, что сообщниками были несколько женщин, которые получали маткапитал. Дончанки заключали фиктивные договоры займа якобы для улучшения жилищных условий. Затем они подавали документ в Пенсионный фонд, и средства шли на счет кредитного кооператива. Деньги обналичивали и делили между собой. Средства не шли на улучшение жилищных условий.Когда об этом доходе главы поселения узнали силовики, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Если вина будет доказана, то фигурантам грозят до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.