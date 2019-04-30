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Главный прокурор Юга России за год заработал 4,3 млн рублей

Главный прокурор Юга России за год заработал 4,3 млн рублей
Главный прокурор Юга России Андрей Кикоть за год заработал 4,3 млн рублей. Доход сотрудника режимного ведомства по сравнению с прошлым годом вырос чуть более чем на 1 млн рублей.

Согласно декларации в собственности у Кикотя - нежилое помещение и земельный участок площадью 600 квадратных метров.

Доход его супруги значительно выше. В 2018 году ей удалось заработать почти 17 млн рублей.

У их семьи в пользовании - четыре квартиры. Автомобиль, как и в прошлом году, у четы Кикоть один – «Ауди Q7».

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