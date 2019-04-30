Главный прокурор Юга России за год заработал 4,3 млн рублей



Главный прокурор Юга России Андрей Кикоть за год заработал 4,3 млн рублей. Доход сотрудника режимного ведомства по сравнению с прошлым годом вырос чуть более чем на 1 млн рублей.



Согласно декларации в собственности у Кикотя - нежилое помещение и земельный участок площадью 600 квадратных метров.



Доход его супруги значительно выше. В 2018 году ей удалось заработать почти 17 млн рублей.



У их семьи в пользовании - четыре квартиры. Автомобиль, как и в прошлом году, у четы Кикоть один – «Ауди Q7».