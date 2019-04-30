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Георгиевскую ленточку можно будет получить в Ростове 9 мая

Георгиевскую ленточку можно будет получить в Ростове 9 мая
В Ростове 9 мая пройдёт акция «Георгиевская ленточка». Символ праздника можно будет получить в парке 1 мая. Об этом сообщили в администрации города.

Акция начнётся с 10 утра. Здесь же пройдёт праздничная программа «Весна Победы!» и патриотическая выставка фотографий.

С 11 утра ленточку будут раздавать в парке имени Октября.

Напомним, георгиевская ленточка является одним из главных символов Дня Победы. По внешнему виду и сочетанию цветов она соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

В России акция «Георгиевская ленточка» проводится накануне 9 мая с 2005 года.

Добавим, что по общепринятым правилам, ленточку прикрепляют на одежду на уровне груди с левой стороны. Не рекомендуется завязывать её на сумки, пакеты, одежду ниже пояса. Водители обычно закрепляют ленточку на антенне, либо в салоне машины на потолке между противосолнечными козырьками.

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