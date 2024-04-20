Фотограф из Ростова снял на камеру редкую комету Понса-Брукса
Ростовский фотограф снял на камеру редкую комету — 12Р Понса-Брукса. Кадры Ильи Михеева опубликовал портал DonDay.ru.
По словам специалиста, 6 апреля он поехал за город, чтобы сфотографировать природу. Для этого он отправился в Пролетарский район, в место недалеко от заповедника «Приманычская степь». Когда стемнело, фотограф решил задержаться, чтобы сфотографировать звездное небо.
— В основном я фотографирую дикую природу, целей и сюжетов много, — рассказал Илья. — А ночью можно и небо снять, если оно звездное. Тем более когда комета пролетает!
У него как раз было все необходимое: фотоаппарат Canon 6d mark II, для широко угла, объектив Canon 16-35 f2.8 и астротрекер АТ-1. Последний, например, часто используют для съемки ночного неба. Оборудование поворачивает закрепленный фотоаппарат со скоростью вращения Земли — снимки получаются более четкими.
Комету было плохо видно невооруженным глазом, поэтому Илья он поставил высокую светочувствительность (ISO 1600) и выдержку (прим. — время, когда открыт затвор фотоаппарата при экспозиции) на 25 секунд. Осталось лишь обработать полученные фотографии, добавив контраста и насыщенности.
— Получилось два фото: одно общее со звездным небом, другое — с Юпитером. Планету видно в левой части снимка, а комету — в правой, — сообщил фотограф.
Небесное тело возвращается в Солнечную систему раз в 71 год. Его наблюдали в 1954 году, весной 2024-го космическая странница снова пронеслась рядом с Землей. В следующий раз получится ее увидеть только в 2095-м.