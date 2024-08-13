ФК «Ростов» потратит три миллиона рублей на приготовление кофе и чая

Фото: Ростов.Ру

ФК «Ростов» потратит три миллиона рублей на приготовление горячих напитков. Информация об этом размещена на сайте тендеров, аукционов и закупок.«Желто-синие» заключили договор о покупке ингредиентов, а также одноразовой посуды. В числе приобретаемого – молоко, жареный кофе, сахар, сиропы, зеленый чай, столовые деревянные принадлежности, картонные стаканчики и т. д.Информация о том, в каком объеме и для кого «Ростов» закупил все перечисленное, скрыта.