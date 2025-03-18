Ежегодный «Месячник чистоты» стартовал в Ростове

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В Ростове стартовал традиционный ежегодный весенний «Месячник чистоты», который продлится до середины апреля. По поручению главы города Александра Скрябина были организованы штаб по подготовке к мероприятию и смотр техники.Цель Месячника — привести город в порядок после зимы, объединив усилия всех горожан. Ростов должен встретить важные праздники в ухоженном виде.«Генеральная уборка» пройдет на улицах, площадях, в парках, скверах, дворах, на территориях предприятий и заброшенных участках. Запланированы работы по уборке грунта с дорог, очистке газонов, мойке дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, фасадов зданий, лавочек и урн. Также будут ликвидированы несанкционированные свалки и проведены санитарная обрезка деревьев, очистка опор освещения от граффити и объявлений. Планируется ремонт и покраска детских игровых площадок.Районы провели оценку состояния территорий после зимы и выявили проблемные участки. Особое внимание уделят местам воинских захоронений и памятникам.В этом году акцент будет сделан на дворовые территории, которые являются проблемной зоной города. Основной объем работ выполнят коммунальные службы, но приоритетной задачей является уборка территорий, не финансируемых из бюджета. Каждый ростовчанин может внести свой вклад.Управляющие компании обязаны провести генеральную уборку на своих территориях, а юридические лица и ресурсоснабжающие организации — на своих объектах и прилегающих участках. Жители частного сектора должны навести порядок возле своих домов.В рамках «Месячника чистоты» пройдут несколько субботников. Первый состоится 22 марта. Определены 9 ключевых локаций для массовой генеральной уборки.Департамент ЖКХ и энергетики организует взаимодействие с районами, ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями для координации усилий по наведению порядка.Глава города Александр Скрябин поручил всем подразделениям участвовать в мероприятии. Одна из приоритетных задач — обеспечить надлежащее санитарное состояние общественного транспорта.- Необходимо усилить контроль за транспортными предприятиями: провести рейды перед выходом на линию, а также в вечернее время. «Месячник чистоты» стартовал для всех: нужно убедить перевозчиков привести автобусы в соответствующее состояние - они должны быть чистыми и внутри, и снаружи, - отметил глава города.