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Двухэтажный поезд сообщением Санкт-Петербург-Адлер временно сократят до Ростова

Двухэтажный поезд сообщением Санкт-Петербург-Адлер временно сократят до Ростова
Двухэтажный поезд сообщением Санкт-Петербург — Адлер сократят до Ростова-на-Дону. По сообщению портал «Москва-Петербург.Инфо» 30 октября, расписание перевозок изменится с 18 января 2021 года.

Вероятно, сокращение маршрута поезда связано с ремонтными работами, которые проводятся на железнодорожных магистралях южнее от донской столицы. Поэтому изменения в следовании состава будут временными.

Добавим, в расписании РЖД в настоящее время нет поездов, связывающих северные регионы страны с южными и наоборот. Когда закончится ремонт на железной дороге, пока неизвестно. Но в это время у жителей Ростова и Ростовской области есть возможность приобрести билеты на прямой поезд из донской столицы в «Северную Пальмиру».

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