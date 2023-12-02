Донские спасатели прокомментировали пожар в доходном доме Ботвинникова

Фото для иллюстрации: ГУ МЧС по Ростовской области.

Донские спасатели прокомментировали пожар в старинном особняке в центре Ростова. Вызов поступил 2 декабря около 9:00 на адрес: улица Социалистическая, 54.По прибытии специалисты выяснили, что возгорания нет.— Ложный вызов, — сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Доходный дом построил в 1910-х годах владелец бахромной фабрики Герш Самуилович Ботвинников. Часть квартир сдавалась в аренду. После революции здание национализировали и сделали коммунальные квартиры. Позже дом признали культурным памятником и собирались реконструировать. Сейчас он законсервирован из-за аварийного состояния.