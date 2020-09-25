Донские армяне собрали несколько миллионов рублей в помощь пострадавшим в Нагорном Карабахе
Армяне Ростовской области объявили о сборе средств пострадавшим в Нагорном Карабахе после обострения военного конфликта. В Донском регионе тема особенно актуальна, так как здесь находится большая армянская община, которая с тревогой и волнением наблюдает за ожесточенными боями на своей исторической родине.
Одним из первых о сборе средств объявил Донской союз армянской молодежи. Не прошло и дня, как сумма на карте стала семизначной.
- После начала широкомасштабных военных действий на территории Арцаха мы поняли, что нельзя сидеть сложа руки, сразу же объявили о сборе средств. За день удалось собрать больше миллиона рублей. Молодые ребята отправляли средства по мере возможностей, откликнулись тысячи юношей и девушек, - поделился председатель правления ДСАМ Геворк Григорян.
На следующий день, 28 сентября, к сбору средств присоединилась «Нахичеванская-на-Дону армянская община». С официальным обращением выступил ее глава и по совместительству депутат Заксобрания Ростовской области Арутюн Сурмалян.
- Сегодня нам всем необходимы единение и взаимная поддержка. Мы призываем вновь подать руку помощи нашему народу, нашим воинам, защищающим родную землю на передовой.
Парламентарий сообщил, что погибшие и раненые есть как в числе военнослужащих, так и среди мирного населения. После такого заявления армяне Ростовской области собрали в помощь пострадавшим в Нагорном Карабахе дополнительно свыше трех миллионов рублей.
Как рассказал исполнительный директор Нахичеванской-на-Дону армянской общины Сергей Саядов, в апреле 2016 года, когда велись такие же ожесточенные бои, вошедшие в историю, как «четырехдневная война», армянская община Дона собрала свыше 35 миллионов.
- Мы закупили стройматериалы и машины скорой медпомощи, после чего доставили их в пострадавшие от боевых действий районы. Сейчас солидарность армянской диаспоры проявляется еще сильнее. Мы все переживаем за судьбы соотечественников в Нагорном Карабахе, и каждый стремится внести свой вклад. Еще важнее для нас, армян, живущих на Дону и в России, сохранить согласие и мир между народами, - дополнил Сергей Саядов.
Оказать помощь пострадавшим в Нагорном Карабахе можно, позвонив в армянскую общину по номеру: (863) 223-87-97 и телефону горячей линии: +7-938-151-62-04 или перейдя по ссылке, где указаны необходимые реквизиты для перечисления средств.