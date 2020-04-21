Ростовская область получила второй миллиард рублей на борьбу с коронавирусом

Донской регион получил ещё один миллиард рублей на дооснащение медицинской базы для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.Деньги направят на обустройство медучреждений в Белокалитвинском, Миллеровском, Орловском, Сальском, Усть-Донецком районах, а также городах Азов, Волгодонск, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Таганрог, Шахты и Ростов.Напомним, это второй транш из федерального бюджета, направленный в Ростовскую область на подготовку инфекционных коек для пациентов с коронавирусом. Первый, в таком же размере, поступил в регион в начале апреля и был направлен на расширение коечного фонда в шести городах Дона.