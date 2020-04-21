Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовская область получила второй миллиард рублей на борьбу с коронавирусом

Ростовская область получила второй миллиард рублей на борьбу с коронавирусом
Донской регион получил ещё один миллиард рублей на дооснащение медицинской базы для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 23 апреля сообщил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин.
- Средства поступили в регион из федерального бюджета, - пояснил представитель донского правительства. – Эти ресурсы позволят создать дополнительно 1 090 коек в моногоспиталях 13 муниципалитетов.

Деньги направят на обустройство медучреждений в Белокалитвинском, Миллеровском, Орловском, Сальском, Усть-Донецком районах, а также городах Азов, Волгодонск, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Таганрог, Шахты и Ростов.

Напомним, это второй транш из федерального бюджета, направленный в Ростовскую область на подготовку инфекционных коек для пациентов с коронавирусом. Первый, в таком же размере, поступил в регион в начале апреля и был направлен на расширение коечного фонда в шести городах Дона.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.