Чиновники из донского Минприроды состояли в охотничьих обществах на подведомственной территории
В Ростовской области сотрудников министерства природы уличили в конфликте интересов. Чиновники нарушили закон о противодействии коррупции.
По данным Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, работники управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира состояли в качестве членов охотничьих обществ.
- На постоянной основе они уплачивали членские сборы, приобретали разрешения на добычу охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, на территории которых осуществляли полномочия по государственному охотничьему контролю, - рассказали в надзорном ведомстве.
Охотники из числа чиновников своего работодателя не уведомили о любимом хобби. В результате налицо был конфликт интересов. После прокурорской проверки сотрудников министерства привлекли к дисциплинарной ответственности.