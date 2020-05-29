Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Чиновники из донского Минприроды состояли в охотничьих обществах на подведомственной территории

Чиновники из донского Минприроды состояли в охотничьих обществах на подведомственной территории
В Ростовской области сотрудников министерства природы уличили в конфликте интересов. Чиновники нарушили закон о противодействии коррупции.

По данным Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуры, работники управления развития охотничьего хозяйства и использования объектов животного мира состояли в качестве членов охотничьих обществ.
- На постоянной основе они уплачивали членские сборы, приобретали разрешения на добычу охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, на территории которых осуществляли полномочия по государственному охотничьему контролю, - рассказали в надзорном ведомстве.

Охотники из числа чиновников своего работодателя не уведомили о любимом хобби. В результате налицо был конфликт интересов. После прокурорской проверки сотрудников министерства привлекли к дисциплинарной ответственности.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.