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Бывшего замначальника отдела ГУ МВД по Ростовской области осудили за мошенничество

Бывшего замначальника отдела ГУ МВД по Ростовской области осудили за мошенничество
Ленинским районным судом Ростова-на-Дону признан виновным заместитель 8-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД по Ростовской области Александр Левченко. Его осудили по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

Левченко был задержан вместе с замначальника управления по борьбе с коррупцией 6 февраля 2024 года. Ранее у них прошли обыски. Оперативниками установлено, что Левченко получил 3 миллиона рублей за якобы непроведение проверочных мероприятий в отношении деятельности коммерческой организации.

- Ему назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев колонии общего режима. Ему положен штраф в размере 200 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу, - сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
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