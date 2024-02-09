В Ростове-на-Дону арестовали замначальника управления по борьбе с коррупцией

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В столице Дона задержали замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Ростову.По версии следствия, высокопоставленный полицейский через сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Ростовской области хотел получить три миллиона рублей от фирмы за то, что при проверке не найдет там никаких нарушений.Вероятно, тем самым сотрудником является Александр Левченко, который находится в должности заместителя 8-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ГУ МВД по Ростовской области. Буквально несколько дней назад он был задержан по подозрению в коррупционном преступлении. По предварительной информации, у него в доме во время обысков нашли крупную сумму денег.- В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, второй фигурант дела заключен под стражу, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.Подробности дела пока не разглашаются.