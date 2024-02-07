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В Ростовской области задержан замначальника отдела по борьбе с наркотиками регионального ГУ МВД

В Ростовской области задержан замначальника отдела по борьбе с наркотиками регионального ГУ МВД
В Ростовской области задержали замначальника 8-го отдела управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД региона. Александра Левченко подозревают в коррупции.

Как сообщил портал 1рнд, силовики задержали полицейского 6 февраля. Накануне силовые структуры приходили с обысками к нему домой и на работу. Предположительно, подполковника полиции заподозрили в том, что он собирал дань для руководства ОБЭП Ростова.

В ГУ МВД по Ростовской области пока не подтвердили эту информацию.

— Проводится служебная проверка по факту возможной причастности к противоправной деятельности сотрудника одного из отделов управления по контролю за оборотом наркотиков (прим. — УКОН) областного Главка полиции, — прокомментировали в донской полиции. — По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.
Фото: Rostov.ru.
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