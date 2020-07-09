В Ростове-на-Дону построят еще 47 площадок под ярмарки

Еще 47 площадок для работы торговых ярмарок построят в донской столице. Об этом 11 июля сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.Всего на территории города действует большое количество ярмарок на 20 площадках. Чтобы увеличить число торговых точек, в 2020 году планируется построить еще 47 таких мест. Они будут расположены в развивающихся районах: Платовском, Суворовском, Левенцовском и других.По словам главы городской администрации, работа на ярмарочных площадках будет организована с учетом всех санитарных норм. В период пандемии деятельность торговых точек не должна пагубно повлиять на безопасность жителей Ростова-на-Дону.