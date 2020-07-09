Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону построят еще 47 площадок под ярмарки

В Ростове-на-Дону построят еще 47 площадок под ярмарки
Еще 47 площадок для работы торговых ярмарок построят в донской столице. Об этом 11 июля сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Всего на территории города действует большое количество ярмарок на 20 площадках. Чтобы увеличить число торговых точек, в 2020 году планируется построить еще 47 таких мест. Они будут расположены в развивающихся районах: Платовском, Суворовском, Левенцовском и других.

По словам главы городской администрации, работа на ярмарочных площадках будет организована с учетом всех санитарных норм. В период пандемии деятельность торговых точек не должна пагубно повлиять на безопасность жителей Ростова-на-Дону.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.