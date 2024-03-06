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Бренд донской дизайнерской одежды стал номинантом конкурса «Знай наших»

Бренд донской дизайнерской одежды стал номинантом конкурса «Знай наших»
Бренд дизайнерской одежды из Ростовской области DNK Russia стал одним из номинантов конкурса «Знай наших». Итоги всероссийского соревнования озвучили в ВЭБ-центре в Москве. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

За звание лучших боролись более 12 тысяч брендов из разных уголков России. Из них выбрали 85 победителей. В том числе — DNK Russia, выигравшего в специальной номинации «Авторадио». Напомним, что на форуме «Сильные идеи для нового времени» бушлат донского производителя примерил президент РФ Владимир Путин.

Представителям брендов вручили призы. Еще более 2 тысяч финалистов получат поддержку от 60 партнеров проекта. Победителями в пяти основных конкурсных номинациях (продукты питания, потребительские товары, креатив, информационные технологии и высокие технологии) стали 15 брендов. Номинанты получат поддержку в продвижении на крупнейших маркетплейсах и торговых сетях, бесплатные рекламные кампании и многое другое, что поможет укрепить их позицию на рынке.

Проект организован Агентством стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. Конкурс проводят во второй раз.

Помощник главы государства Максим Орешкин поздравил победителей. Он отметил, что президент России поставил цель сократить долю импорта с 19% до 17%. Разница составляет 3,5 триллиона рублей! Эти деньги российский бизнес должен отвоевать у зарубежных компаний.

— Идея и философия конкурса в том и состоит, чтобы вырастить наши перспективные бренды, помочь им занять достойное место на полках и в сердцах потребителей, — обратился к участникам Максим Орешкин. — И это часть формирования национальной идентичности, когда мы с гордостью говорим о том, что в абсолютно любом направлении: питании, мебели, одежде, технологичных товарах — везде появилась подборка достойных российских марок.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, в этом году число желающих участвовать в конкурсе превысило 20 тысяч брендов. Из них только от Ростовской области — более 460 заявок.

На Дону по поручению Владимира Путина в 2023 году правительство области утвердило региональную программу поддержки продвижения местных брендов. Она рассчитана на семь лет: с 2024-го по 2030-й.

— Программа разработана с учетом рекомендаций АСИ и предложений ключевых общественных объединений предпринимателей Дона. В рамках программы будут разработаны новые меры как финансовой, так и нефинансовой поддержки для товаропроизводителей местных брендов, — рассказал Александр Скрябин.
Фото: правительство Ростовской области.
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