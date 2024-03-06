Бренд донской дизайнерской одежды стал номинантом конкурса «Знай наших»

Фото: правительство Ростовской области.

Бренд дизайнерской одежды из Ростовской области DNK Russia стал одним из номинантов конкурса «Знай наших». Итоги всероссийского соревнования озвучили в ВЭБ-центре в Москве. В торжественном мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.За звание лучших боролись более 12 тысяч брендов из разных уголков России. Из них выбрали 85 победителей. В том числе — DNK Russia, выигравшего в специальной номинации «Авторадио». Напомним, что на форуме «Сильные идеи для нового времени» бушлат донского производителя примерил президент РФ Владимир Путин.Представителям брендов вручили призы. Еще более 2 тысяч финалистов получат поддержку от 60 партнеров проекта. Победителями в пяти основных конкурсных номинациях (продукты питания, потребительские товары, креатив, информационные технологии и высокие технологии) стали 15 брендов. Номинанты получат поддержку в продвижении на крупнейших маркетплейсах и торговых сетях, бесплатные рекламные кампании и многое другое, что поможет укрепить их позицию на рынке.Проект организован Агентством стратегических инициатив совместно с фондом «Росконгресс» при поддержке ВЭБ.РФ. Конкурс проводят во второй раз.Помощник главы государства Максим Орешкин поздравил победителей. Он отметил, что президент России поставил цель сократить долю импорта с 19% до 17%. Разница составляет 3,5 триллиона рублей! Эти деньги российский бизнес должен отвоевать у зарубежных компаний.— Идея и философия конкурса в том и состоит, чтобы вырастить наши перспективные бренды, помочь им занять достойное место на полках и в сердцах потребителей, — обратился к участникам Максим Орешкин. — И это часть формирования национальной идентичности, когда мы с гордостью говорим о том, что в абсолютно любом направлении: питании, мебели, одежде, технологичных товарах — везде появилась подборка достойных российских марок.По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, в этом году число желающих участвовать в конкурсе превысило 20 тысяч брендов. Из них только от Ростовской области — более 460 заявок.На Дону по поручению Владимира Путина в 2023 году правительство области утвердило региональную программу поддержки продвижения местных брендов. Она рассчитана на семь лет: с 2024-го по 2030-й.— Программа разработана с учетом рекомендаций АСИ и предложений ключевых общественных объединений предпринимателей Дона. В рамках программы будут разработаны новые меры как финансовой, так и нефинансовой поддержки для товаропроизводителей местных брендов, — рассказал Александр Скрябин.