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Баста выпустил клип на песню «Февраль», снятый в Антарктиде

Баста выпустил клип на песню «Февраль», снятый в Антарктиде
Рэпер Баста выпустил клип на песню «Февраль», снятый в Антарктиде. Видеоролик появился в соцсетях 21 марта.

Музыкант выпустил трек о неразделенной любви. Чувства между мужчиной и женщиной он сравнил с перепадами температур, как в Антарктиде. Клип сопровождается записью заснеженных гор, атмосфера в клипе темно-серая, навевающая грусть.

Некоторые фанаты песню не оценили. По их словам, выпускать песню «Февраль» в конце марта слишком поздно.

Напомним, ранее Баста вместе с супругой посетили Антарктиду. Пара побывала в самых известных местах.
Фото: СоцСети
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