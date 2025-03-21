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Рэпер Баста выпустил клип на песню «Февраль», снятый в Антарктиде. Видеоролик появился в соцсетях 21 марта.Музыкант выпустил трек о неразделенной любви. Чувства между мужчиной и женщиной он сравнил с перепадами температур, как в Антарктиде. Клип сопровождается записью заснеженных гор, атмосфера в клипе темно-серая, навевающая грусть.Некоторые фанаты песню не оценили. По их словам, выпускать песню «Февраль» в конце марта слишком поздно.Напомним, ранее Баста вместе с супругой посетили Антарктиду. Пара побывала в самых известных местах.