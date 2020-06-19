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Автобус № 76 в Ростове изменит схему движения

Автобус № 76 в Ростове изменит схему движения
В Ростове-на-Дону автобус № 76 будет ходить по новой схеме. Изменения начнут действовать с 23 июня. Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Маршрут соединит жилой комплекс «Соловьиная роща» и Гребной канал. Теперь на автобусах малого класса можно будет доехать, в частности, до акватории, которая стала популярным у ростовчан местом прогулок.

Ранее автобус № 76 доезжал до Рабочего городка и двигался мимо парка Левобережного. Теперь же транспорт будет отходить от «Соловьиной рощи» и ехать через Шаповалова, Зоологическую, Дальний, Ленина, Шеболдаева, Стадионную, Будённовский, Текучёва, Ворошиловский проспект, Ворошиловский мост, торговый центр «Мегамаг» и делать конечную остановку на Гребном канале.

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