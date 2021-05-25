Антон Гетта: все жалобы родителей на питание детей в школах и детсадах будут услышаны и проработаны
Депутат Госдумы РФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта провел в Ростове пресс-конференцию, на которой отчитался о работе в качестве народного избранника. Особое внимание спикер уделил вопросу питания детей в школах и учреждениях дополнительного образования - как в Ростовской области, так и по всей стране.
В качестве координатора Бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта помог привлечь к ответственности недобросовестного поставщика питания в детском саду Красного Сулина Ростовской области.
- Выигравший контракт подрядчик вместо исполнения обязанностей клал деньги себе в карман. В итоге дети получали всего треть от положенного объема питания, и то не лучшего качества. В результате мы добились отстранения исполнителя от работы и внесения его в реестр недобросовестных поставщиков.
Собственно, с этой истории и началась большая работа в рамках ОНФ по выявлению проблем в области организации детского (школьного) питания по всей стране. Был проведен общероссийский опрос, в котором приняли участие более 50 тысяч респондентов, в основном родители, и стало понятно, что проблема с качеством детского питания по всей стране – вопиющая.
На одном из форумов ОНФ данная информация, с предложением организовать качественное бесплатное горячее питание для учеников младшей школы, была доведена до Президента России. И с 1 сентября прошлого года по прямому поручению главы государства данная система была запущена по всей стране, в том числе в Ростовской области.
Антон Гетта подчеркнул, что каждое обращение, которое поступает на горячую линию ОНФ «Школьный завтрак», услышано и передано на рассмотрение в органы контроля. Особое внимание народный избранник уделяет обращениям из родного Донского края.
- Самое главное – сообщать и не замалчивать проблему. Любая направленная в наш адрес информация тут же поступает в работу. Каждую неделю мы с коллегами проводим соответствующие совещания, и я, как представитель Ростовской области, уделяю особое внимание всем сигналам, поступившим из нашего региона. Когда мы только начинали, в наш адрес даже присылали фотографии запеканок с плесенью, тарелок с прилипшей кашей из школ и детсадов. Сейчас, даже если у вас нет фото, можно просто описать суть проблемы и направить нам. В Ростовской области, как и во всех регионах страны, эта система работает.
В целом депутат оценил качество питания в донских учебных заведениях как удовлетворительное. Но всегда есть, куда стремиться.
- Я сам объезжал школы, смотрел и столовые, и пищеблоки. Где-то не хватает оборудования, и мы над этим работаем. Через Президента мы добились появления родительского контроля за организацией питания в образовательных учреждениях. Повторюсь, главное, в случае недочетов, – не молчать и обращаться, - подчеркнул парламентарий.
Помимо этого, Антон Гетта рассказал о нескольких важных законодательных инициативах, находящихся на рассмотрении в нижней палате парламента. Одна из них - поправки в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно новациям, госзаказчики получат право закупать услуги конкретных СМИ без проведения ранее предусмотренных законом конкурентных процедур.
- Для малых СМИ это возможность не участвовать в соревнованиях с гигантами, а в случае, если они делают качественный, полезный контент, рассчитывать на сотрудничество с конкретными муниципальными заказчиками – библиотеками, администрациями и т.д. Снимутся общие проблемы, характерные для участия в конкурсных процедурах, например, обеспечение заявок. А для заказчиков - это возможность размещать свой контент именно в том СМИ, которое им подходит.
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