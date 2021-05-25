Антон Гетта: все жалобы родителей на питание детей в школах и детсадах будут услышаны и проработаны

Депутат Госдумы РФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Антон Гетта провел в Ростове пресс-конференцию, на которой отчитался о работе в качестве народного избранника. Особое внимание спикер уделил вопросу питания детей в школах и учреждениях дополнительного образования - как в Ростовской области, так и по всей стране.В качестве координатора Бюро расследований Общероссийского народного фронта Антон Гетта помог привлечь к ответственности недобросовестного поставщика питания в детском саду Красного Сулина Ростовской области.- Выигравший контракт подрядчик вместо исполнения обязанностей клал деньги себе в карман. В итоге дети получали всего треть от положенного объема питания, и то не лучшего качества. В результате мы добились отстранения исполнителя от работы и внесения его в реестр недобросовестных поставщиков.Собственно, с этой истории и началась большая работа в рамках ОНФ по выявлению проблем в области организации детского (школьного) питания по всей стране. Был проведен общероссийский опрос, в котором приняли участие более 50 тысяч респондентов, в основном родители, и стало понятно, что проблема с качеством детского питания по всей стране – вопиющая.На одном из форумов ОНФ данная информация, с предложением организовать качественное бесплатное горячее питание для учеников младшей школы, была доведена до Президента России. И с 1 сентября прошлого года по прямому поручению главы государства данная система была запущена по всей стране, в том числе в Ростовской области.Антон Гетта подчеркнул, что каждое обращение, которое поступает на горячую линию ОНФ «Школьный завтрак», услышано и передано на рассмотрение в органы контроля. Особое внимание народный избранник уделяет обращениям из родного Донского края.- Самое главное – сообщать и не замалчивать проблему. Любая направленная в наш адрес информация тут же поступает в работу. Каждую неделю мы с коллегами проводим соответствующие совещания, и я, как представитель Ростовской области, уделяю особое внимание всем сигналам, поступившим из нашего региона. Когда мы только начинали, в наш адрес даже присылали фотографии запеканок с плесенью, тарелок с прилипшей кашей из школ и детсадов. Сейчас, даже если у вас нет фото, можно просто описать суть проблемы и направить нам. В Ростовской области, как и во всех регионах страны, эта система работает.В целом депутат оценил качество питания в донских учебных заведениях как удовлетворительное. Но всегда есть, куда стремиться.- Я сам объезжал школы, смотрел и столовые, и пищеблоки. Где-то не хватает оборудования, и мы над этим работаем. Через Президента мы добились появления родительского контроля за организацией питания в образовательных учреждениях. Повторюсь, главное, в случае недочетов, – не молчать и обращаться, - подчеркнул парламентарий.Помимо этого, Антон Гетта рассказал о нескольких важных законодательных инициативах, находящихся на рассмотрении в нижней палате парламента. Одна из них - поправки в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно новациям, госзаказчики получат право закупать услуги конкретных СМИ без проведения ранее предусмотренных законом конкурентных процедур.- Для малых СМИ это возможность не участвовать в соревнованиях с гигантами, а в случае, если они делают качественный, полезный контент, рассчитывать на сотрудничество с конкретными муниципальными заказчиками – библиотеками, администрациями и т.д. Снимутся общие проблемы, характерные для участия в конкурсных процедурах, например, обеспечение заявок. А для заказчиков - это возможность размещать свой контент именно в том СМИ, которое им подходит.Второй будущий законопроект касается защиты граждан от мошенничества при потере паспорта или любой другой утечки личных данных. Механизм добровольного запрета позволит владельцу утерянного документа всрочном порядке исключить возможность взятия кредитов на свое имя. Снять данную блокировку можно будет в любое время через сайт «Госуслуги» или написав соответствующее заявление в отделении банка.