Антон Гетта: В период пандемии COVID-19 особенно важно быстро реагировать на запросы людей

Депутат Госдумы от Ростовской области рассказал Rostov.ru о работе с гражданами в донском регионе в ходе мартовской депутатской региональной недели.Из-за ограничительных мер по коронавирусу люди стали чаще обращаться дистанционно - через соцсети и другие цифровые площадки. По словам народного избранника, это заставило изменить привычный уклад жизни, мобилизоваться и еще оперативнее принимать оптимальные решения, помогать нуждающимся и оказывать юридическую либо консультативную помощь.Одна из основных причин этого - увеличение общего количества обращений. Большинство из них связаны с оказанием материальной помощи нуждающимся. Но есть и запросы на решение проблем в жилищно-коммунальной сфере (необходимость отрегулировать отопление, проведение ремонтных работ, уборка территорий). Например, в Ленинском и Ворошиловском районах Ростова-на-Дону после взаимодействия с администрациями отрегулировали температурный режим в нескольких домах. В Батайске комплексно изолировали трубопровод.- Все это - ежедневный комфорт конкретных жителей, дела, по которым люди и судят о работе власти, - подчеркнул Антон Гетта. - Поэтому я хотел бы поблагодарить руководителей этих районов Ростова-на-Дону и главу Батайска за очень оперативную, конструктивную реакцию на сигналы жителей.Кроме этого, в прошлом году в Кагальницком районе совместно с районной администрацией депутат помог благоустроить территорию одной из поселковых школ, приобрел спортивную форму для районной волейбольной команды. Также оказал помощь детям-инвалидам.При совместной работе с министерством транспорта области и администрацией Батайска, народный избранник помог установить светофор на оживленном перекрестке в городе Батайске. А на днях побывали в Батайском МФЦ, где посетители центра могут бесплатно проконсультироваться у представителей Адвокатской палаты региона.Еще ряд актуальных обращений было связано с пандемией. Это помощь с получением необходимых лекарств, доставка продуктовых наборов пенсионерам и ветеранам ВОВ, многодетным, малообеспеченным семьям в самый жесткий период локдауна.- За время пандемии мы выезжали в десятки районов Ростовской области, развозя школьные и продовольственные наборы нуждающимся. В этот сложный период особенно важно быстро реагировать на запросы людей здесь и сейчас, - поделился Антон Гетта. - Мы продолжаем помогать, чем можем. Наши активисты и волонтеры выезжают по адресам практически ежедневно.В связи с активной вакцинацией в Ростовской области и в целом в стране поступает много обращений о том, где и как сделать прививку. Люди, которым нужна помощь в записи на прививку через электронные сервисы, могут обратиться в волонтерские центры «Единой России», напомнил парламентарий.Антон Гетта отметил, что минувшая региональная неделя прошла успешно. Получить представление о реальном положении дел на местах можно только при встречах с людьми и личных поездках в районы.- Для депутатской работы это очень важно, - добавил народный избранник. - Важна прямая живая обратная связь.