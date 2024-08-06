Алексей Логвиненко: К новому учебному году откроют три новых школы

Фото: администрация Ростова.

В Ростове-на-Дону идет подготовка к учебному году. Двери учебных заведений 1 сентября распахнутся для 134 тысяч школьников. Некоторых из них ждут новые школы.Три школы-новостройки рассчитаны на 3,7 тысячи мест:- в районе Ростовского моря в мкр. «Платовский» школа № 85;- в 5 и 6 мкр. жилого района «Левенцовский» школа № 72 и второй корпус школы № 115»;- школа № 1 после завершения капитального ремонта.Также в эксплуатацию введут два детсада: в микрорайоне Суворовском (на 320 мест) и на улице Левобережной (на 200 мест).Еще в 24 образовательных организациях ремонтируют санузлы и кровли, благоустраивают территории, создают «доступную среду». Отдельное внимание уделяется безопасным и комфортным условиям обучения и воспитания. Каждый год в учреждениях обновляют материально-техническую базу.— В рамках Губернаторского проекта «Сделаем вместе» и городского отбора в более 20 образовательных организациях проводятся работы по благоустройству территории, замене мебели, ремонту помещений, рекреаций, лестничных маршей и т. д., — отметил глава администрации Ростова в ходе планерного совещания.Паспорта готовности к отопительному сезону получили все 319 зданий образовательных учреждений, что составляет 100%.Еще один вопрос, обсуждаемый в ходе совещания, касался ремонта внутриквартальных проездов. В 2023 году в городе впервые за длительное время занялись этими участками. Всего удалось отремонтировать 56,3 тысячи квадратных метров дорог.— В этом сезоне эта работа продолжается. На эти цели предусмотрено финансирование в размере 103,4 миллиона рублей. Потребность формируется на основе мониторинга состояния территорий и обращений граждан, — подчеркнул Алексей Логвиненко. — Ремонт внутриквартальных проездов будет выполняться до конца текущего года.Качество выполняемых работ находится под контролем районных администраций. Между тем, главы районов готовятся к следующему году. Перед ними стоит задача формировать техдокументацию, чтобы определить объем на ремонт внутриквартальных проездов в 2025-м.