Актриса Ирина Безрукова поделилась эффективными способами борьбы с сезонными заболеваниями

Ростовская актриса Ирина Безрукова рассказала, как сбить высокую температуру, не прибегая к медицинским препаратам. Эффективный рецепт от известного доктора Анатолия Волкова женщина опубликовала в «Инстаграме» 11 февраля.По словам ростовчанки, сперва нужно приготовить таз или большой ковш с ледяной водой и поставить его в ванну. Затем больному необходимо постоять под тёплым душем несколько минут, чтобы тело как следует согрелось. И, наконец, последний шаг - одним махом вылить на тело холодную воду. При этом следует быть осторожным, волосы мочить крайне нежелательно. Для этого можно воспользоваться специальной шапочкой.После такого экстремально контрастного душа пациенту надо быстро обтереться полотенцем и лечь спать.Певица предупредила, что этот способ борьбы с жаром нужно применять только тогда, когда температура поднимается выше 38 градусов.