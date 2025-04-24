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Администрация Семикаракорска получила иск в суд из-за долга за электричество

Администрация Семикаракорска получила иск в суд из-за долга за электричество
АО «Донэнерго» подало иск к администрации Семикаракорского городского поселения. Арбитражный суд Ростовской области принял заявление в производство 17 апреля.

Энергоснабжающая организация требует от мэрии 2,3 миллиона рублей из-за неоплаченных счетов за свет в 2024 году. Предварительное заседание назначено на 3 июня 2025 года.

АО «Донэнерго» было зарегистрировано в декабре 2007 года. Компания занимается передачей электроэнергии. В прошлом году выручка организации составила 19,3 миллиарда рублей, а прибыль — более 320 миллионов рублей.
Фото: Ростов.Ру
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