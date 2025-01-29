Администрация Семикаракорска получила иск в суд из-за долга за свет

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ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подало иск на администрацию Семикаракорского городского поселения. Соответствующий документ был опубликован на сайте арбитражного суда Ростовской области.Энергетическая организация намерена взыскать с мэрии более 400 тысяч рублей. Поводом для заявления стали неоплаченные счета за электроэнергию. В «ТНС Энерго» утверждают, что ответчик не погасил задолженность с июня по октябрь 2024 года.Суд принял дело в производство 16 января. Заседание запланировано на 18 марта.