64-летний мужчина без вести пропал в Ростовской области

В Ростовской области без вести пропал 64-летний мужчина. Около двух недель назад Александр Запорожцев ушел из дома в Азовском районе и не вернулся обратно.По словам друга разыскиваемого, Александр недавно переехал в село Самарское. Вредных привычек у него не было. Работал и не вступил ни с кем в конфликты. И пропавшего есть дочь в Батайске, но у нее мужчины не оказалось.Телефон дончанина выключен. Никто не знает, где он может находиться.Если вам что-либо известно о местонахождении Александра, то позвоните по номеру: 8 951 527 76 20.