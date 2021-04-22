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64-летний мужчина без вести пропал в Ростовской области

64-летний мужчина без вести пропал в Ростовской области
В Ростовской области без вести пропал 64-летний мужчина. Около двух недель назад Александр Запорожцев ушел из дома в Азовском районе и не вернулся обратно.

По словам друга разыскиваемого, Александр недавно переехал в село Самарское. Вредных привычек у него не было. Работал и не вступил ни с кем в конфликты. И пропавшего есть дочь в Батайске, но у нее мужчины не оказалось.

Телефон дончанина выключен. Никто не знает, где он может находиться.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра, то позвоните по номеру: 8 951 527 76 20.

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