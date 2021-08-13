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28 учителей из Ростовской области получат федеральные и областные премии

28 учителей из Ростовской области получат федеральные и областные премии

В Ростовской области лучшие учителя региона получат по 200 тысяч рублей. Список педагогов, удостоенных федеральной награды, опубликовали в Министерстве просвещения России.

По словам первого замгубернатора Ростовской области Игоря Гуськова, эксперты оценивали достижения учителей в организации образовательного процесса и результаты внеурочной деятельности учеников.

- Учитывалось использование конкурсантами современных образовательных технологий, наличие собственной методической системы и побед в профессиональных состязаниях, - рассказал первый заместитель главы донского региона Игорь Гуськов. – Наши учителя - победители конкурса, кроме федеральной премии в 200 тысяч рублей, получат премию губернатора Ростовской области в размере 40 тысяч рублей.

На предварительном этапе в конкурсе участвовал 71 претендент из Ростовской области. Только 28 из них удалось одержать победу. Это не только педагоги Ростова, премию вручили учителям из разных муниципальных образований: Миллеровского, Зерноградского, Верхнедонского районов, Таганрога, Батайска, Новочеркасска и др. Любопытно, что из всего списка педагогов-победителей всего двое мужчин. Это учитель физкультуры Владимир Щербаков из Цимлянска и учитель биологии Петр Желтов из Ростова-на-Дону.

Конкурс проводится с 2006 года по указу президента РФ. За это время лучшие педагоги региона получили свыше 1 500 премий. Правил для участия немного. Надо иметь стаж педагогической деятельности более трех лет и работать больше 18 часов в неделю. И, конечно, учебное заведение должно быть основным местом работы претендента на приз.

Проведение подобных соревнований между учителями способствует творческому росту, мотивирует на новые свершения и помогает повысить уровень образования в регионе. Каждый конкурсант продолжает учиться и осваивать новые инструменты обучения, чтобы победить. Такая «конкуренция» идёт на пользу и детям, и педагогам.

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