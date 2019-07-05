До конца текущего года в Ростовской области обустроят 54 общественные территории



В Ростове-на-Дону 5 июля прошло заседание круглого стола, организованное по инициативе депутатов Законодательного собрания Ростовской области. На мероприятии депутаты – члены парламентских фракций, представители различных общественных организаций и руководители региональных и муниципальных органов власти обсудили детали осуществления национального проекта «Жилье и городская среда».



По словам заместителя председателя Законодательного собрания, главы парламентского комитета по строительству Александра Скрябина, на сегодняшний день в Ростовской области осуществляются 11 национальных проектов на базе 49 программ. Также совместно со всеми органами власти ведется активная деятельность по формированию условий для комплексного социального развития и созданию качественной городской среды.



Главной темой круглого стола стали детали реализации намеченных целей, так как они требуют дополнительного обсуждения и постоянной проработки.



Присутствующие на заседании заявили, что на благоустройство общественных территорий в 2019 году выделят 2 миллиарда 373 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на создание комфортной и современной городской среды в 36 муниципальных образованиях региона. Всего 54 участка будут обустроены согласно всем нормативам и стандартам. Люди смогут проводить там свободное время, отдыхая со всей семьей.



– Повышение качества жизни, создание условий для благополучия горожан - наша общая комплексная задача. Система «депутатского треугольника», когда идет постоянное сотрудничество и взаимодействие парламентариев федерального, регионального и местного уровней, показала свою эффективность по контролю выполнения национальных проектов, - сказал глава комитета по строительству Александр Скрябин.



По итогу круглого стола депутаты решили привлекать больше специалистов при создании комфортной городской среды. В первую очередь, это архитекторы, ландшафтные инженеры и дизайнеры.



Особое внимание уделили и проблеме содержания зеленых насаждений. При их обустройстве нужно учитывать климатические и географические особенности участков, на которых они расположены. Министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области рекомендовали рассмотреть возможность принятия дополнительных мер по обеспечению доступности жилья. Среди прочего - это создание правовой базы для обеспечения строительства домов и оказания помощи многодетным семьям в улучшении условий проживания.



Кроме того, в Заксобрание поступили рекомендации подготовить проект обращения в Государственную Думу с законодательной инициативой о расширении понятия «трудной жизненной ситуации». Предложено временно освобождать гражданина, который попал в тяжелую жизненную ситуацию, от уплаты банковских кредитов. Однако при условии, что деятельность заемщика не связана с предпринимательством.