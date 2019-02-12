Пути реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» обсудили участники круглого стола, инициированного региональным минстроем



В Ростове-на-Дону 14 февраля прошёл круглый стол по вопросам участия банковского сообщества в развитии жилищного строительства и промстройиндустрии Ростовской области.



Мероприятие, инициированное областным министерством строительства, дало возможность банкирам и застройщикам пообщаться, задать друг другу интересующие вопросы и скоординировать свои действия для дальнейшей работы.



Перед присутствующими выступил Сергей Куц, министр строительства, архитектуры и территориального развития региона.



- Мы должны обсудить с банкирами и застройщиками те задачи, которые стоят перед страной, - отметил министр. - У нас на федеральном уровне приняты 12 национальных проектов. Один из них - «Жильё и городская среда». Для его исполнения в Ростовской области утверждены региональные проекты «Жильё», «Ипотека» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



Сергей Викторович отметил, что главная задача проекта «Жильё» - увеличить объёмы жилищного строительства, повысить комфортность городской среды и привлечь к этому граждан, ликвидировать аварийное жильё, а также обеспечить доступным жильём семьи со средним достатком с использованием ипотеки.



По итогам 2018 года в регионе было введено в эксплуатацию 2 347 000 квадратных метров жилья. К 2024-му Ростовская область должна увеличить объем жилищного строительства до 3 000 535 квадратных метров. Желаемая разница налицо — банкирам и застройщикам нужно увеличивать темпы строительства и сокращать его сроки.



- Это очень серьёзная системная и ответственная работа, в которой должны быть задействованы все участники строительного комплекса: и застройщики, и банковское сообщество.



Также одна из целей подобных дискуссий, подчеркнул министр, - исключение нарушений прав участников долевого строительства – понятие «обманутые дольщики» должно исчезнуть. Согласно законодательству с 1 июля 2019 года застройщики должны работать со счетами эскроу, то есть средства граждан будут использоваться только после ввода дома в эксплуатацию.