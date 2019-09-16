Значит хорошие сапоги, нужно брать!



Помните сцену из прекрасного «Служебного романа», когда продвинутая секретарь Верочка размышляет, стоит ли ей покупать модные сапоги? И тут заходит «наша мымра», отстраненная от реального мира, живущая своими бюрократическими иллюзиями и озадаченная только правильным отчетом о своей деятельности. И на вопрос секретаря нравятся ли ей сапоги застегнутая на все пуговицы «мымра» отвечает, что слишком вызывающе, я бы такие не взяла. Из чего Верочка и заключает, что сапоги хорошие, надо брать.



Вот именно этот эпизод и всплыл в памяти в связи с последним заявлением нашего сити-менеджера о том, что дескать надо остановить застройку Суворовского. Мол, пока не построят школы и детсады, нужно там остановить жилищное строительство. Оставляя за скобками вопрос о том, что проектирование и строительство все социальных объектов является обязанностью муниципальных властей, давайте порассуждаем о другом.



Из всех городов-миллионников, Ростов самый маленький по площади. Он ограничен по росту просто физически. С юга его сдерживает Дон-батюшка, с востока – уже залезли на территорию Аксайского района. Да и не только там, та же улица Орбитальная юридически наполовину относится к Аксайскому району. Этот вопрос задолго до нынешнего сити-менеджера поднимал мэр Чернышев. Таким образом, Ростов может развиваться только на запад, жилой район Левенцовский и на север – Суворовский.



Теперь рассмотрим, что же происходит в Суворовском. Совсем недавно губернатор и сити-менеджер открыли здесь самую современную школу, в которую ездят даже ученики с СЖМ. Опять же вопрос к городскому управлению образования как такое возможно.

Ранее были открыты три детских сада. Уже готовы проекты еще двух. Тот же муниципалитет наконец-то после нескольких лет проволочек начал доводить до ума проект строительства дороги Орбитальная-1, которая облегчит транспортную связь с центром города. Кстати, муниципальные власти ускорили этот процесс, только, после того, как им на это указал губернатор. Более того, как рассказали источники, на это уже заложено бюджетное финансирование. Во всяком случае, на проектные работы, а там дело и до реализации дойдет.



Ну а если погулять внутри района, то можно увидеть несколько искусственных озер, кучу спортивных и детских площадок. Есть спортивный комплекс, в котором самые разные секции, футбольная команда. Для всех желающих есть специализированная велотрасса. Кстати, как там, в центре, с давно рекламируемыми мэрией велодорожками?



Естественно, что есть и проблемы, с той же дорожной сетью, есть ежедневная пробка, вполне вероятно, что не хватает мест в школе и детсадах. Но не спотыкается только тот, кто никуда не идет. Кстати, сейчас начато проектирование еще двух школ на 1200 и 1400 мест, готовы проекты двух детских садов, строительство которых начнется в первом квартале 2020 года.



Опять же, самый большой путь начинается с первого маленького шага, сорок лет назад и Северный был одним большим пустырем, а сейчас плотно забитый точечной застройкой район. Ну а если сравнить показатели загрязнения воздуха, количество свободного пространства на душу населения, перспективы развития, то молодой, самодостаточный, дышащий полной грудью Суворовский уверенно впереди 270-летнего забитого машинами, загазованного и тесного центра.



Ну и возвращаясь к «Служебному роману». В итоге, «наша мымра» нашла свое женское счастье. Но пока она его ищет, надо пользоваться советом Верочки, и брать хорошие квартиры в Суворовском. К тому же их сдают под ключ со всей отделкой и по самой выгодной цене в городе.