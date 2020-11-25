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Женщина из Ростовской области пострадала в ДТП с автобусом на трассе под Тамбовом

Женщина из Ростовской области пострадала в ДТП с автобусом на трассе под Тамбовом
На трассе под Тамбовом пожилая уроженка Ростовской области пострадала в ДТП. Авария случилась 26 ноября на 417-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

По информации отдела УГИБДД по региону, легковушка, в которой находилась дончанка, выехала на «встречку». В результате аварийной ситуации произошло столкновение с ПАЗиком. От силы удара «Рено» автомобиль превратился в груду металла. Водитель иномарки не пострадал, а двое пассажиров, среди которых и была 65-летняя уроженка Ростовской области, пострадали.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу.

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