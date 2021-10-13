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В Ростове на следующей неделе не будет воды

В Ростове на следующей неделе не будет воды
В Ростове-на-Дону на следующей неделе не будет воды. Об этом сообщает водоканал.

С 08.30 19 октября по 08:00 20 октября прекратят подачу водоснабжения на улице 1-й Пролетарской от 3-й Линии до 9-й Линии.

В Ростовводоканале отметили, что воду отключат из-за ремонта трубопровода.
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