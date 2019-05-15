В начале следующей недели в Ростове на нескольких улицах отключат воду



Фото: gtn-pravda.ru

В Ростове на нескольких улицах СЖМ на следующей неделе не будет воды. Водоснабжение приостановят на сутки. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».



С 8 утра 21 мая до 8 утра 22 мая воду отключат в домах, расположенных в границах улиц Капустина, Волкова, проспекта Космонавтов, Борко, 1 и Северного жилого массива.



Коммунальные неудобства связаны с переврезкой водопроводной линии.



Добавим, что в Ростове начались гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим с 13 по 21 мая в двух районах города отсутствует горячая вода.