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В начале следующей недели в Ростове на нескольких улицах отключат воду

В начале следующей недели в Ростове на нескольких улицах отключат воду
Фото: gtn-pravda.ru
В Ростове на нескольких улицах СЖМ на следующей неделе не будет воды. Водоснабжение приостановят на сутки. Об этом сообщили в «Ростовводоканале».

С 8 утра 21 мая до 8 утра 22 мая воду отключат в домах, расположенных в границах улиц Капустина, Волкова, проспекта Космонавтов, Борко, 1 и Северного жилого массива.

Коммунальные неудобства связаны с переврезкой водопроводной линии.

Добавим, что в Ростове начались гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим с 13 по 21 мая в двух районах города отсутствует горячая вода.

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