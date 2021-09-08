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В Новошахтинске произошел крупный ландшафтный пожар

В Новошахтинске произошел крупный ландшафтный пожар
В Новошахтинске произошел ландшафтный пожар. ЧП случилось днем 9 сентября в районе садового товарищества «Ягодка».

По предварительной информации, за СТ загорелись трава и мусор. Ветер разносил дым по всему товариществу, а пламя охватывало все большую территорию. Вскоре огонь распространился на квадратный километр.

На место направили пожарных МЧС. Однако справиться с пламенем оказалось непросто. Потребовалась помощь не только местных, но и ростовских спасателей. Спустя несколько часов, пламя смогли полностью ликвидировать.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал.

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