В Новошахтинске произошел крупный ландшафтный пожар

В Новошахтинске произошел ландшафтный пожар. ЧП случилось днем 9 сентября в районе садового товарищества «Ягодка».По предварительной информации, за СТ загорелись трава и мусор. Ветер разносил дым по всему товариществу, а пламя охватывало все большую территорию. Вскоре огонь распространился на квадратный километр.На место направили пожарных МЧС. Однако справиться с пламенем оказалось непросто. Потребовалась помощь не только местных, но и ростовских спасателей. Спустя несколько часов, пламя смогли полностью ликвидировать.К счастью, во время ЧП никто не пострадал.