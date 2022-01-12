В колонию Ростова пытались передать сигареты с белым порошком внутри

Фото: ГУФСИН России по Ростовской области

В Ростове житель Зерноградского района попытался передать осужденному наркотики. Происшествие случилось днем 13 января на улице Тоннельная, 4.Мужчина принес на имя одного из заключенных передачу. Во время досмотра внимание сотрудников ИК-2 привлеки сигареты. Оказалось, что в четырех сигаретных фильтрах был спрятан белый порошок. При помощи кинолога со служебной собакой выяснилось, что в колонию в пытались передать психотропные вещества. Прибывшие полицейские изъяли наркотики и задержали мужчину.В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Жителю Зерноградского района грозит от трех до десяти лет лишения свободы.