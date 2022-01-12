В колонию Ростова пытались передать сигареты с белым порошком внутри
В Ростове житель Зерноградского района попытался передать осужденному наркотики. Происшествие случилось днем 13 января на улице Тоннельная, 4.
Мужчина принес на имя одного из заключенных передачу. Во время досмотра внимание сотрудников ИК-2 привлеки сигареты. Оказалось, что в четырех сигаретных фильтрах был спрятан белый порошок. При помощи кинолога со служебной собакой выяснилось, что в колонию в пытались передать психотропные вещества. Прибывшие полицейские изъяли наркотики и задержали мужчину.
В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Жителю Зерноградского района грозит от трех до десяти лет лишения свободы.