Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

Версия для печати

В колонию Ростова пытались передать сигареты с белым порошком внутри

В колонию Ростова пытались передать сигареты с белым порошком внутри

В Ростове житель Зерноградского района попытался передать осужденному наркотики. Происшествие случилось днем 13 января на улице Тоннельная, 4.

Мужчина принес на имя одного из заключенных передачу. Во время досмотра внимание сотрудников ИК-2 привлеки сигареты. Оказалось, что в четырех сигаретных фильтрах был спрятан белый порошок. При помощи кинолога со служебной собакой выяснилось, что в колонию в пытались передать психотропные вещества. Прибывшие полицейские изъяли наркотики и задержали мужчину.

В ГУФСИН по Ростовской области сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Жителю Зерноградского района грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Фото: ГУФСИН России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.