Самую большую школу в Ростовской области, построенную ГК «ЮгСтройИнвест», открыли в экорайоне «Вересаево»

В экорайоне «Вересаево» появилась самая большая школа в Ростовской области, рассчитанная на 1 434 учащихся. Комплекс был построен в рамках программы «Развитие образования» группой компаний «ЮгСтройИнвест».Торжественное открытие состоялось 1 сентября. Родителей и детей порадовали выступления первоклассников со стихами, а также артистов и спортсменов, ведь при школе открыт спортивный клуб. Поприветствовать учеников пришли губернатор Ростовской области Василий Голубев, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко и директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. Символично первоклассников отправили в путь знаний почетные гости, нажав на кнопку пуска, после чего в небо устремились сотни разнообразных гелиевых шариков.- В школе есть всё, чтобы привлечь ребёнка, удовлетворить его потребности и любознательность практически во всех направлениях. Это современные классы робототехники, новых технологий, интерактивный музей, кабинет для занятий киберспортом. Мы говорим о комплексном развитии территории — в микрорайонах необходимо учитывать наличие социальных объектов, зон отдыха, мест для работы. Мы по этому пути идём, как в городе, так и в Ростовской области, — поделился Василий Голубев в своей речи на праздничной линейке.Стоит отметить, что новый учебный комплекс оборудован по последнему слову техники. Теперь ученикам доступны киберарена, кабинеты для изучения 3D-моделирования, разнообразные лаборатории, виртуальный тир и множество других современных пространств для обучения. Кроме того, корпус оборудовали новой, но вполне классической библиотекой. При школе также создан спортивный клуб № 101. Учреждению доступны большое футбольное поле и легкоатлетический стадион. Чтобы подкрепиться, для учеников будут работать две столовые: одна - для младших классов, вторая - для старших. В обеих используется инновационная система оплаты. Чтобы купить булочку или пирожок, школьникам необязательно брать с собой наличные деньги или банковские карты. Достаточно будет использовать специальный браслет.Директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов отметил, что особое внимание должно быть уделено социальной обеспеченности микрорайонов города.- Мы рады, что именно у нас будет работать самая большая школа в Ростовской области. Она получилась очень разносторонней и функциональной. Комплекс отвечает самым современным образовательным стандартам. Уверен, что открытие этой школы поднимет на новый уровень социальную инфраструктуру и улучшит качество жизни ростовчан, - поделился Юрий Иванов.Примечательно, что группа компаний «ЮгСтройИнвест» всегда уделяет большое внимание социальным объектам, расположенным в их микрорайонах. Например, не так давно застройщик возвёл большую школу в «Красном Аксае», рассчитанную на 1 100 человек. За 18 лет работы «ЮгСтройИнвест» ввел в эксплуатацию 15 детских садов и пять школ.