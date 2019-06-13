Детский праздник в «Чарли»!



22 июня в «Чарли» ТРЦ «Вавилон» в 12:00 вас будут ждать большая увлекательная программа, интересные конкурсы, хорошее настроение, вкуснейшее мороженое от нашего крутого партнера - фирмы «Проксима» - и, конечно же, подарки и мнооого сюрпризов.



После смотрим большой дружной компанией мультфильм «История Игрушек-4».



Вход на мероприятие свободный.



Приходите в «Чарли»! Проведем этот день вместе!



О фильме:

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они, как никогда, готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей, и даже романтической истории.