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Жителя Ростовской области осудили за продажу поддельных пропусков для передвижения по городу

Жителя Ростовской области осудили за продажу поддельных пропусков для передвижения по городу
Фото: belnaviny.by
В Ростовской области признали виновным мужчину, который подделывал бланки, разрешающие передвижение по городу, и пытался их продавать. Фёдора К. осудили по статье «Покушение на мошенничество». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Согласно материалам дела, в апреле мужчина через «Телеграм» купил шесть бланков для передвижения по городу на период самоизоляции. Потом он решил подделать пропуски и продать каждый за две тысячи рублей. Когда Фёдор К. встретился с покупателем, чтобы сбыть бланки, мошенника задержали сотрудники полиции.

Суд вынес мужчине наказание в виде ограничения свободы на один год.

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