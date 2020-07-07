Жителя Ростовской области осудили за продажу поддельных пропусков для передвижения по городу

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В Ростовской области признали виновным мужчину, который подделывал бланки, разрешающие передвижение по городу, и пытался их продавать. Фёдора К. осудили по статье «Покушение на мошенничество». Об этом сообщили в прокуратуре региона.Согласно материалам дела, в апреле мужчина через «Телеграм» купил шесть бланков для передвижения по городу на период самоизоляции. Потом он решил подделать пропуски и продать каждый за две тысячи рублей. Когда Фёдор К. встретился с покупателем, чтобы сбыть бланки, мошенника задержали сотрудники полиции.Суд вынес мужчине наказание в виде ограничения свободы на один год.