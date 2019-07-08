Женщину-инвалида около трёх недель разыскивают в Ростове



Пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала в Ростове-на-Дону. Без малого три недели о местонахождении 73-летней Валентины Ачиловой ничего не известно.



Женщину ищут с 24 июня. В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» сообщили, что она является инвалидом по слуху. К тому же Валентина нуждается в медицинской помощи.



Рост пенсионерки - примерно 155-160 сантиметров. У неё полное телосложение, седые волосы до плеч и и светлые глаза.



Во что она была одета в день пропажи, неизвестно. При себе женщина имеет бежевую сумку с документами на своё имя.



Членам поискового отряда требуется помощь добровольцев в поисках. Любую информацию о местонахождении Валентины Ачиловой просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.