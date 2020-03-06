Женщина избила школьницу посреди улицы в Ростовской области: видео



Несовершеннолетняя школьница пострадала из-за ударов разъяренной женщины. Происшествие случилось 7 марта в центре станицы Тацинской.



13-летняя школьница шла посреди улицы вместе со своей подругой. Внезапно на нее набросилась женщина и стала бить ее по лицу. Повалив несовершеннолетнюю на землю, взбесившаяся кричала и дергала пострадавшую за волосы. Подруга попыталась урезонить неадекватную женщину, но та не отпускала школьницу.







В этот момент мужчина решил разнять драку. Он откинул подругу потерпевшей прямо на тротуар и развел дерущихся.



На лице пострадавшей остались кровавые царапины. Факт происшествия подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. В ведомстве также отметили, что проводится проверка.