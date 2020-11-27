Три иномарки сгорели в Ростове за сутки

Три автомобиля сгорели в Ростове-на-Дону за сутки. Происшествия случились поздно вечером 28 ноября, передает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.Припаркованные у многоэтажки по улице Еременко «Хендай Соната» и «Хендай Солярис» вспыхнули в первом часу ночи 28 ноября. Сначала загорелась первая машина, затем огонь перекинулся на вторую. По какой причине произошел пожар, пока не известно, но автомобили, которые в сумме могли стоить около миллиона рублей, едва ли подлежат восстановлению.Третье авто сгорело на улице Дранко. «Тойота Королла» фактически выгорела дотла из-за короткого замыкания электропроводки. Хозяин иномарки потерпел убытки в размере до 700 тысяч рублей.