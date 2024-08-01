Восемь человек пострадали в жестком ДТП с бетономешалкой в Ростовской области

Фото: DonDay/УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области произошла жуткая авария, в которой пострадали восемь человек. ДТП случилось на автодороге Аксай — Большой Лог — Новочеркасск 1 августа.По предварительным данным, около 16:00 мужчина за рулем бетономешалки ехал через Большой Лог (Аксайский район). У поворота на улице Советской, рядом с магазином «Пятерочка», он на полном ходу влетел в пассажирский автобус № 512. Водитель выполнял рейс Ростов — Новочеркасск.От сильного удара общественный транспорт вылетел с дороги в кювет. Грузовая машина завалилась на бок.По данным УГИБДД по Ростовской области, травмы получили восемь человек. Из них пятеро были госпитализированы. Личности пострадавших станут известны позже.