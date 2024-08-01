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Восемь человек пострадали в жестком ДТП с бетономешалкой в Ростовской области

Восемь человек пострадали в жестком ДТП с бетономешалкой в Ростовской области
В Ростовской области произошла жуткая авария, в которой пострадали восемь человек. ДТП случилось на автодороге Аксай — Большой Лог — Новочеркасск 1 августа.

По предварительным данным, около 16:00 мужчина за рулем бетономешалки ехал через Большой Лог (Аксайский район). У поворота на улице Советской, рядом с магазином «Пятерочка», он на полном ходу влетел в пассажирский автобус № 512. Водитель выполнял рейс Ростов — Новочеркасск.

От сильного удара общественный транспорт вылетел с дороги в кювет. Грузовая машина завалилась на бок.

По данным УГИБДД по Ростовской области, травмы получили восемь человек. Из них пятеро были госпитализированы. Личности пострадавших станут известны позже.
Фото: DonDay/УГИБДД по Ростовской области.
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