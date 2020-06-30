Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Водитель без прав перевернулся на машине в Ростовской области

Водитель без прав перевернулся на машине в Ростовской области
В Ростовской области водитель без прав перевернулся на машине. ДТП произошло около трёх часов ночи 2 июля на трассе Новочеркасск – Багаевская.

Водитель «Опеля Аскона», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание иномарки.

В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области сообщили, что мужчина в результате происшествия не пострадал. По факту ДТП начата проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.