Водитель без прав перевернулся на машине в Ростовской области
В Ростовской области водитель без прав перевернулся на машине. ДТП произошло около трёх часов ночи 2 июля на трассе Новочеркасск – Багаевская.
Водитель «Опеля Аскона», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил опрокидывание иномарки.
В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области сообщили, что мужчина в результате происшествия не пострадал. По факту ДТП начата проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.