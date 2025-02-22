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Водитель автомобиля сбил 11-летнюю девочку на Западном в Ростове

Водитель автомобиля сбил 11-летнюю девочку на Западном в Ростове
В Железнодорожном районе Ростова водитель легковушки сбил школьницу. ДТП произошло 22 февраля около 15:00.

По предварительным данным, 11-летняя девочка прогуливалась по Рабочей площади. В районе дома № 1 она решила перейти дорогу в запрещенном месте. В этот момент по проезжей части ехал 29-летний водитель «Хендай Акцента». Автомобиль не успел остановиться и снес несовершеннолетнюю.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, девочку с различными травмами отвезли в больницу.
Фото: ГАИ РО
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