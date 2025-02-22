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В Ростове на Доватора горит склад с макулатурой

В Ростове на Доватора горит склад с макулатурой
В Ростове на улице Доватора горит склад с макулатурой. Огонь полыхает в районе строения № 148.

Пламя вспыхнуло 22 февраля около 08:30. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, стихия охватила около 1500 квадратных метров.

На месте ЧП работают 45 спасателей. Задействовано более 10 единиц спецтехники.
Фото: соцсети
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