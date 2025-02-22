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Троих рыбаков унесло на льдине в Новоцимлянский залив в Ростовской области

Троих рыбаков унесло на льдине в Новоцимлянский залив в Ростовской области
В Ростовской области троих мужчин едва не унесло в Цимлянское водохранилище. Инцидент произошел вечером 21 февраля.

По предварительным данным, товарищи ловили рыбу неподалеку от хутора Богатырева. В какой-то момент лед треснул, и приятели начали отплывать от берега. Это заметил один из очевидцев. Он тут же вызвал спасателей.

С помощью судна на воздушной подушке они подплыли к рыбакам. Мужчин эвакуировали и доставили на сушу.
Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море.
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