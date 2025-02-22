Троих рыбаков унесло на льдине в Новоцимлянский залив в Ростовской области

Фото: Ростовская областная поисково-спасательная служба во внутренних водах и территориальном море.

В Ростовской области троих мужчин едва не унесло в Цимлянское водохранилище. Инцидент произошел вечером 21 февраля.По предварительным данным, товарищи ловили рыбу неподалеку от хутора Богатырева. В какой-то момент лед треснул, и приятели начали отплывать от берега. Это заметил один из очевидцев. Он тут же вызвал спасателей.С помощью судна на воздушной подушке они подплыли к рыбакам. Мужчин эвакуировали и доставили на сушу.