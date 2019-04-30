Во Внуково погибла уроженка Ростовской области, упавшая с высоты девятого этажа
Уроженка донского региона разбилась насмерть, упав с высоты девятого этажа. Трагедия произошла 3 мая во Внуково.
Как сообщает информационный портал DonDay.ru, тело 21-летней девушки без признаков жизни нашли около многоэтажки. Прибывшие медики констатировали ее смерть.
Погибшей оказалась уроженка Белой Калитвы. Во Внуково она приехала с молодым человеком. Они устроились на работу и планировали свадьбу.
Что стало причиной отчаянного поступка девушки, предстоит выяснить правоохранителям.