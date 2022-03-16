В Волгодонском районе бездомный мужчина пострадал при пожаре

Фото: citytraffic.ru.

В Волгодонском районе Ростовской области бездомный мужчина пострадал во время пожара. ЧП случилось утром 17 марта в станице Романовской.Строительный вагончик на улице Соловьевых загорелся около 8 часов. В небольшом помещении находились два мужчины. Они спали, когда воспламенилось их скромное жилье, проснулись от едкого запаха дыма. Увидев огонь, мужчины попытались потушить его самостоятельно, но не смогли. Тогда они бросились на улицу. Один из них при этом получил ожоги.Люди, проживающие неподалеку, увидели пожар и вызвали спасателей. На место прибыли пять огнеборцев на двух спецмашинах. Пламя потушили через полчаса. Медики оказали помощь 46-летнему пострадавшему.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.